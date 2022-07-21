Президент Италии подписал декрет о роспуске парламента страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента страны после обсуждения с председателями обеих его палат.

«Президент республики, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске Сената республики и Палаты депутатов», – говорится на сайте президента Италии.

Напомним, в четверг, 21 июля, Серджо Маттарелла со второго раза принял отставку премьер-министра Италии Марио Драги, при этом Совет министров продолжит выполнять свои обязанности. Первая попытка Драги покинуть должность премьера удачей не увенчалась – итальянский президент отставку не принял.

Сайт kp.ru писал, что правительственный кризис, разразившийся в Италии на прошлой неделе, движется к своему логическому завершению. Что ждет страну после отставки премьера по прозвищу «Супермарио», читайте здесь.