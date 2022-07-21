Россия внесла в черный список 39 представителей силовых структур и оборонных компаний Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запретила въезд в страну 39 представителям силовых структур и оборонных компаний Австралии в качестве ответной меры на аналогичные решения Канберры.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского» РФ на основе взаимности дополнительно вносит в национальный «стоп-лист» 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», – сказано на сайте МИД России.

В черный список в частности попали заместитель министра внутренних дел Австралии Марк Эблонг, управляющий директор по инфраструктуре компании Serco Бэн Бэйот, директор по развитию компании Serco Гэрри Браун и директор департамента МИД Австралии Джо Буффон.

Как писал сайт kp.ru, в марте этого года власти Австралии ввели новые санкций против России. Ограничения коснулись 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников.