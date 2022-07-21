Захарова возмутилась стремлением Италии увязать перестановки внутри страны с Россией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные лица Италии увязывают внутриполитические перестановки с Россией и в целом с внешней политикой, что является “удивительным”, отметила в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Читала даже неофициальное мнение, что чуть ли не российский посол в Риме был в это вовлечен. Это очень смешно, ведь он был в отпуске, когда в Италии разразился внутриполитический кризис… Хочу напомнить, что Италия – суверенная страна, которая в этом плане не должна зависеть вообще ни от кого. Если где-то Италию не воспринимают как независимую страну, то к России это точно не имеет никакого отношения”, - написала дипломат.

Ранее Захарова ответила премьеру Италии, назвавшему интервью Лаврова "политической агитацией". Дипломат подчеркнула, что итальянские журналисты настойчиво просили Лаврова об интервью.

Также Захарова сочла неприличной позицию Италии по санкциям против России. Итальянские граждане не ассоциируют себя с позицией официального Рима, отметила она.