Путин обсудил ситуацию на мировом нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию на мировом рынке нефти.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках ОПЕК+. С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии с учетом прошедшей в Тегеране трехсторонней встречи российского лидера и президентов Турции и Ирана Реджепа Таийпа Эрдогана и Ибрахима Раиси. Политики позитивно оценили дружественные отношения между Россией и Саудовской Аравией и договорились расширять торгово-экономические связи.