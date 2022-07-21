В Москве шахматный робот повредил мальчику палец на турнире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шахматный робот в ходе турнира в Москве повредил мальчику палец, ребенок не получил серьезных травм, рассказал РИА Новости вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

"Этот робот играет уже давно, около 15 лет. Ничего серьезного не произошло, мальчик потом вышел на награждение, подписывал (документы - прим. ред.). С ним все в порядке. На палец гипс наложили, чтобы быстрее заживал. Да, есть некоторые правила безопасности, ребенок, очевидно, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что следовало подождать. Это очень редкий инцидент, на моей памяти вообще первый", - отметил Смагин.

Также он добавил, что в настоящее время не идет речи о том, чтобы запретить турниры с участием робота.

"Он совершенно безопасен. Нужно будет проанализировать, почему так произошло”, - добавил Смагин.

Ранее сообщалось, что четырехлетнему мальчику оторвало палец на карусели в детском саду Ленобласти.