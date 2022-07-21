Глава МI-6 считает, что возможность для контрнаступления Украины появится через несколько недель Фото: REUTERS

Возможность для контрнаступления ВС Украины (ВСУ) может появиться спустя несколько недель. Такое мнение озвучил глава службы внешней разведки Британии МI-6 Ричард Мур, выступая сегодня, 21 июля, на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Мур предположил, что союзные силы в ближайшее время возьмут, якобы, "паузу":

"Им придется взять паузу, что предоставит украинцам возможность нанесения ответного удара, - сказал Мур.

Также он добавил, что ВСУ начали получать “все больше отличных вооружений".

Ранее военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец напоминал, что украинским войскам противостоит сразу 4 группировки уже основательно проверенных боями наших войск, которые имеют абсолютное огневое превосходство над противником. Как говорят спецы, «на один украинский артиллерийский ствол приходится 10-20 российских», отмечал Баранец.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.