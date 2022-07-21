В США выявили первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом зарегистрирован в США, сообщили сегодня, 21 июля, департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, где и была выявлена инфекция у одного из местных жителей.

Власти призвали медиком и госслужащих штата и округа с внимательно следить за возможными новыми инцидентами заражений.

Кроме этого, местные власти порекомендовали всем гражданам, которые не вакцинированы от полиомиелита, получить вакцину или бустерную дозу препарата.

Ранее сообщалось, что бурбонная чума ударила по Китаю: четвертый уровень тревоги объявлен после обнаружения первого заболевшего. По информации китайских СМИ, заболевший чумой приехал в Нинся из другого региона, откуда именно, не уточняется. Роспотребназдор сообщил, что в РФ предприняты все меры для того, чтобы исключить завоз бубонной чумы из Китая.