Лукашенко допустил признание Белоруссией Донецкой и Луганской Народных Республик

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской Народными Республиками, то есть де-факто страна признала их статус, заявил президент Александр Лукашенко в беседе с агентством Франс Пресс.

"Я намерен оказывать поддержку Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не скрываем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал - не признал. Потребуется - признаем указом президента", - отметил белорусский лидер.

Напомним, Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.