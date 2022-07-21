Мошенники придумали новый способ обмана россиян с использованием Ozon Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян, на этот раз они прикрываются известным маркетплейсом Оzon. Под видом кадровиков они предлагают подработать, но соглашаясь на такой труд, человек теряет деньги. Своих жертв мошенники находят в интернете, пишут письма с предложением вакансии на неполный рабочий день.

-Вы можете легко зарабатывать от 5000 до 30 000 рублей в день, работая на мобильном телефоне дома, и зарплата будет выплачена в тот же день, - гласит заманчивая реклама.

Выполнять обязанности можно даже с мобильного телефона. А для того, чтобы заполнить заявку на работу, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться в программе.

Суть работы заключается в покупке товаров на платформе под заказ. За счет увеличенных оборотов, продавцы будут выплачивать 2% от суммы. Но при регистрации оказывается, что человек попадает не на страницу популярного магазина, а на сторонний сайт shopingrebate.com, мимикрирующий под Ozon.

Здесь пользователю предлагают установить приложение Meowstar, которое в последствии ворует личные данные, пишет Ридус.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов напомнил, что любой ресурс, который просит авторизовать незнакомую программу, должен вызывать вопросы. Лучше почитать отзывы о таких программах и проверить их на безопасность, прежде чем бездумно согласиться.