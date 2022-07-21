МИД России назвал нелегитимными очередные санкции ЕС

В МИД России назвали нелигитимными очередные антироссийские санкции ЕС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский МИД назвал очередные антироссийские санкции нелигитимными. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Комментарий Захаровой по поводу принятия Евросоюзом очередного санкционного пакета опубликован на сайте МИД в четверг 21 июля.

Захарова подчеркнула, что западная политика давления на Россию бесперспективна и тщетна и отметила, что губительные последствия этого для различных сегментов глобальной экономики становятся все более явными.

«Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов. Но факты говорят сами за себя», - отметила Захарова, назвав при этом экономическую и энергетическую политику Запада недальновидной.

«Рассчитываем на то, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства», - резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России в четверг, 21 июля 2022 года. Об этом сообщила в соцсетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В очередной санкционный пакет вошел запрет на золото из России.

Также сообщалось, что под санкции попадут еще 47 физических и 8 юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.