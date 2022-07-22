Депутат Европарламента призвал ввести в Латвии режим ЧП из-за возможности социальной катастрофы

Евродепутат заявил о необходимости введения чрезвычайного положения в Латвии. Фото: REUTERS

Латвия находится на пороге социальной катастрофы масштаба девяностых годов. Об этом заявил бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.

«Мы сейчас стоим перед социальной катастрофой масштаба 1990-х годов, и все мы знаем, что это было такое», - написал Ушаков в социальных сетях.

По словам евродепутата, единственный способ избежать бедствия – это введение в стране чрезвычайного положения. Ушаков отметил, что, в отличие от 90-х годов, сейчас Латвия обладает определенным опытом борьбы с подобными ситуациями и, являясь членом ЕС, имеет доступ к финансовой поддержке из Брюсселя. Такая поддержка может потребоваться Латвии предстоящей зимой и в течение всего 2023 года, добавил Ушаков.

Евродепутат предварительно подсчитал, что для введения чрезвычайного социального положения Латвии может понадобиться поддержка от Евросоюза более 10 млрд евро. Если эта мера не будет реализована, то ликвидация последствий грядущей зимы займет несколько лет, отметил он.

Ранее сообщалось, что половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа. Опрос INSA показал, что для большинства жителей Германии повышение цен на энергоносители стало тяжелым бременем.

В то же время вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Германия переживет ближайшую зиму без российского газа при значительной экономии.