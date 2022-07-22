В Роскачестве предупредили об опасности использования шаблонных договоров из интернета Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В шаблонных версиях договоров из интернета часто встречаются ошибки и неравные для сторон условия, которые впоследствии могут обернуться убытками для одной из сторон.

"Большинство договоров рекомендуется составлять строго индивидуально (поставка, мена, дарение, перевозка, транспортная экспедиция и не только), с учетом целей и задач, которые необходимо решить сторонам по договору", – рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий в беседе с "Газета.ru".

Отмечается, что в таких шаблонах нечетко сформулирован предмет договора, могут использоваться устаревшие или неправильные нормы законодательства, скупо описываться права и обязанности сторон, а также предусматриваться неразумные меры ответственности.

У некоторых предпринимателей есть штатный юрист, который вычитывает договоры, но в случае ошибки в тексте деньги потеряет не юрист, а сам владелец бизнеса. Поэтому, если договор заключается на серьезную сумму, предпринимателям стоит вычитать его лично. Чтобы это не занимало много времени, нужно проверить четыре главных блока: деньги, результат, сроки и санкции, рассказывает "Российская газета".

Ранее издание "Москва 24" рассказывало, что работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.