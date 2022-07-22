Опрос: 33% россиян выступили за увеличение стипендии до прожиточного минимума Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты аналитического центра университета "Синергия" провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных россиян (57%) высказались за увеличение студенческой стипендии.

"По мнению 33% россиян, стипендии надо приравнять к уровню прожиточного минимума в стране (около 13 тыс. руб.). 11% ответили, что в идеале студенты должны ежемесячно получать треть от средней зарплаты в регионе, а 4% – что половину от средней зарплаты", - приводит результаты исследования "Газета.ru".

При этом четверть участников опроса (26%) считают, что объем финансового поощрения студентов не следует корректировать, 4% опрошенных предложили сократить размер стипендий, а 3% – и вовсе их отменить.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказывал о том, какой размер стипендии необходим для "выживания". Он заметил, что сейчас самая низкая сумма выплаты составляет 1700 рублей. Цапко заявил, что этих денег может хватить только на оплату общежития или несколько приемов пищи. Повышение стипендии до уровня МРОТ поспособствует росту уровня образования, так как студенты смогут не отвлекаться на работу, рассказывает телеканал "360"

Ранее в Общественной палате (ОП) выдвинули инициативу повысить стипендии в вузах до уровня прожиточного минимума. Такое предложение будет направлено в парламент после обсуждения его с экспертами. В Совфеде эту идею поддержали, однако добавили, что она требует проработки, в частности, необходимо найти источник финансирования, рассказывает Life.ru