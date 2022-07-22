В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на Дамаск и окрестности. Фото: REUTERS

Столица Сирии Дамаск подверглась обстрелу в ночь на 22 июля. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

«Слышу взрывы в небе», - сообщил репортер агентства в 0.41 в Twitter.

Позднее агентство сообщило о срабатывании систем ПВО, уточнив, что атака была совершена не только на столицу Сирии, но и на ее окрестности, а несколько целей в небе над Дамаском были поражены.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», - сказано в сообщении агентства.

Позднее в Министерстве обороны Сирии сообщили, что в результате обстрела со стороны Израиля погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

Напомним, 10 июня Сирия приостановила работу аэропорта Дамаска из-за атаки Израиля. Сообщалось, что противовоздушная оборона уничтожила большинство ракет.

Ранее Сирия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР и объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

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