Психолог рассказала, как заинтересовать ребенка учебой на летних каникулах Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова заявила, что заинтересовать ребенка школьными предметами во время каникул помогут нестандартные способы.

"Если один вид списка литературы на лето навивает ребенку тоску, то можно, например, договориться прочитать несколько книг на выбор. А лучше сходить с ребенком в книжный магазин или библиотеку, где он сам сможет выбрать любую книгу. Ведь цель летнего чтения – это получение удовольствия и расширение кругозора", - посоветовала она в беседе с "Газета.ru"

Специалист также отметила, что заниматься во время школьных каникул не вредно, но учеба не должна занимать слишком много времени.

Ранее психолог, психоаналитик Лариса Выжва рассказала, что в летний период лучше всего заниматься не учебой ребенка, а состоянием его здоровья. Чем лучше оно у ребенка, тем проще проходит его адаптация к учебе после летних каникул, передает телеканал "360".

До этого практикующий психолог Наталия Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время. Пикники, парки, походы — это отличная возможность сблизиться, создать семейные воспоминания и поддержать здоровье, уверена эксперт. По её словам, сама по себе активность ребёнка направлена на познание мира и важно это развивать и поддерживать, рассказывает Life.ru