Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 22:34

Психолог рассказала, как заинтересовать ребенка учебой на летних каникулах

Психолог Саломатова заявила, что заинтересовать ребенка учебой во время каникул помогут нестандартные способы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Психолог рассказала, как заинтересовать ребенка учебой на летних каникулах

Психолог рассказала, как заинтересовать ребенка учебой на летних каникулах

Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова заявила, что заинтересовать ребенка школьными предметами во время каникул помогут нестандартные способы.

"Если один вид списка литературы на лето навивает ребенку тоску, то можно, например, договориться прочитать несколько книг на выбор. А лучше сходить с ребенком в книжный магазин или библиотеку, где он сам сможет выбрать любую книгу. Ведь цель летнего чтения – это получение удовольствия и расширение кругозора", - посоветовала она в беседе с "Газета.ru"

Специалист также отметила, что заниматься во время школьных каникул не вредно, но учеба не должна занимать слишком много времени.

Ранее психолог, психоаналитик Лариса Выжва рассказала, что в летний период лучше всего заниматься не учебой ребенка, а состоянием его здоровья. Чем лучше оно у ребенка, тем проще проходит его адаптация к учебе после летних каникул, передает телеканал "360".

До этого практикующий психолог Наталия Дербенёва дала советы по организации досуга для детей в летнее время. Пикники, парки, походы — это отличная возможность сблизиться, создать семейные воспоминания и поддержать здоровье, уверена эксперт. По её словам, сама по себе активность ребёнка направлена на познание мира и важно это развивать и поддерживать, рассказывает Life.ru