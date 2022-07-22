Малышева рассказала об опасности заражения коронавирусом для Джо Байдена Фото: REUTERS

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева заявила, что для заразившегося коронавирусом президента США Джозефа Байдена инфекция может быть опасна из-за "возрастного иммунодефицита".

"В пожилом возрасте опасны любые инфекционные болезни. Это связано с тем, что главные защитники от инфекций — иммунные клетки пожилых людей — перестают нормально работать. Кроме того, их количество резко уменьшается. Эта ситуация называется «возрастной иммунодефицит", - пояснила она в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, для того, чтобы с ним бороться, необходимо полностью повторить детскую вакцинацию в старшем возрасте.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден заразился коронавирусной инфекцией. Представители Белого дома сообщили, что в настоящее время Байден работает в дистанционном формате. Его симптомы оцениваются как "умеренные", рассказывает ФАН.

Кстати, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с "Пятым каналом" отметил, что солидный возраст американского лидера — не главный повод для беспокойства. Он также обратил внимание на то, что сейчас доминирует довольно щадящий "омикрон", так что вряд ли коронавирус сам по себе можно назвать серьезной угрозой для Байдена.