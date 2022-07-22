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В мире21 июля 2022 22:56

Драупади Мурму победила на президентских выборах в Индии

Пятнадцатым президентом Индии стала женщина, родившаяся после обретения страной независимости
Мария ПАВЛОВА
Драупади Мурму избрана президентом Индии.

Драупади Мурму избрана президентом Индии.

Фото: REUTERS

Драупади Мурму победила на президентских выборах в Индии. Об этом стало известно в четверг 21 июля, сообщает Reuters.

Драупади Мурму получила 2 161 голос выборщиков, а ее конкурент Яшвант Синха – 1 058 голосов.

Мурму стала пятнадцатым президентом Индии. Она – вторая женщина в истории страны, занявшая президентский пост и первый президент, родившийся после обретения страной независимости от Великобритании. Также 64-летняя Драупади Мурму стала первым президентом Индии, представляющим так называемые «списочные племена», она является выходцем из племени санталов, исторически принадлежащего к социальным низам.

Мурму выдвигалась на выборы от Национально демократического альянса во главе с правящей партией БДП. Ранее она была губернатором одного из штатов Индии. Драупади Мурму примет присягу 25 июля.

Ранее сообщалось, что Индия скупает российское зерно в обход санкций, а Россия намерена и дальше развивать такую торговлю.