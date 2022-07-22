Названы профессии, представители которых сильнее других страдают от сидячего образа жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-колопроктолог, к.м.н., ведущий колопроктолог холдинга "СМ-Клиника" Игорь Пересада рассказал ,что существуют профессии, представители которые сильнее других страдают от сидячего образа жизни.

"В первую очередь, это, конечно, офисные сотрудники, бухгалтеры, IT-специалисты, водители и другие работники, которым приходится долго сидеть на одном месте. Безусловно, это приводит к застою в органах малого таза, что, в свою очередь, может привести к возникновению простатита и геморроя", - пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Специалист порекомендовала каждые полчаса вставать, чтобы немного пройтись, сделать хотя бы несколько движений.

Малоподвижный образ жизнь на языке врачей называется гиподинамией. Ученые считают ее бичом современности, когда многие молодые люди могут неделями не выходить из дома. Последствия могут привести к печальным итогам. Доктор медицинских наук Вера Ларина напоминает, что, когда организм получает больше калорий, чем тратит, появляется лишний веc. Избыток жира может стать средой для развития онкологических заболеваний, передает "Пятый канал".

Кстати, сидячий образ жизни может привести не только к проблемам с осанкой, но и к различным неврологическим нарушениям. Работающие за компьютером, сталкиваются с большим потоком информации, что создает эмоциональное напряжение, которое без разрядки перетекает в физические проблемы, рассказывает телеканал "360".