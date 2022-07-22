Диетолог Раджабова напомнила, что летом человеку ежедневно необходимо выпивать 1,2-2,5 литра жидкости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Драч-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Ума Раджабова напомнила, что летом человеку ежедневно необходимо выпивать 1,2-2,5 литра жидкости.

"Человеку в жару в среднем ежедневно требуется от 1,2 до 2,5 литров жидкости в зависимости от индивидуальных особенностей. Предпочтение лучше отдавать чистой воде, но также можно пить овощные соки, смузи и морсы", - пояснила она в беседе с "Газета.ru".

Специалист также порекомендовала ограничить потребление кофе, так как он утоляет жажду временно и выводит жидкость из организма и вымывает минеральные вещества.

Нутрициолог Анастасия Гаврикова советует ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Тёмный цвет означает, что человек пьёт недостаточное количество воды. В этом случае кровь делается более густой, она течёт медленнее, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние, передает Life.ru

Ранее координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон рассказал, что норма потребления воды людьми зависит от многих факторов, включая местный климат и деятельность человека. Он отметил, что есть разные оценки по рекомендуемым объемам жидкости. При этом речь необязательно должна идти о воде, здесь также нужно учитывать употребление фруктов или выпитую чашку чая, рассказывает телеканал "360".