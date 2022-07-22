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Политика21 июля 2022 23:29

Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов об избиении командирами их товарища

Глава Чечни отметил падение духа украинских военных
Мария ПАВЛОВА
Кадыров рассказал о падении духа украинских военных.

Кадыров рассказал о падении духа украинских военных.

Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram видеообращение украинских морских пехотинцев. Речь идет о военнослужащих 36-й бригады ВСУ. В своем видеообращении украинские военные рассказывают, как командиры избили их сослуживца, который от побоев умер.

Кадыров отметил, что боевой дух украинских военных от таких действий своих же офицеров падает.

«Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие ещё доказательства нужны? Вот вам живой факт, когда командиры ВСУ убивают бойцов сами же в своих казармах», - заявил Кадыров, добавив, что в такой ситуации морпехам не хочется кричать «Слава Украине».

Ранее глава Чечни обвинил украинские медиа в замалчивании успешных продвижений российских войск.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.