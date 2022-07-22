Политолог Калачев считает, что череда отставок западных лидеров не имеет прямой связи с украинским кризисом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение, что череда отставок западных лидеров не имеет прямой связи с последствиями санкций и украинским вопросом.

"В любой европейской стране рано или поздно политики покидают свои посты. Происходит регулярная ротация. Конечно, она учащается в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране", - заявил он в беседе с Lenta.ru.

Эксперт считает, что в будущем цепочка политических изменений в европейских странах может продолжиться, но в отношении России новые политики могут стать еще более негативно настроенными.

В Европе наметился премьеропад. Так, об отставке заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. А ранее об уходе с поста сообщил глава Великобритании Борис Джонсон. Перед этим стало известно об отставке его болгарского коллеги — Кирила Петкова. Политолог Юрий Светов в беседе с телеканалом "360" отметил, что эти случаи не связаны между собой, но выразил уверенность, что на этом отставки, похоже, не закончатся. Немцы уже потребовали ухода канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, как писал сайт KP.ru, читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие. Многим юзерам показалось странным удивление немецкого политика, что Москва принимает меры в ответ на ограничения со стороны Запада.