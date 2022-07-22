Аналитик допустил падение рубля в случае ограничения Западом цены на российскую нефть

Аналитик допустил падение рубля в случае установления Западом ограничений на цену на российскую нефть. Фото: REUTERS

Курс рубля может понизиться, если Западу удастся установить ценовые ограничения на российскую нефть. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Специалист объяснил это тем, что Россия во многом вынуждена принимать складывающиеся на мировом рынке правила игры, а не диктовать их.

По прогнозам Сыроваткина, установление ограничений на цену российской нефти Запад сможет реализовать не ранее четвертого квартала 2022 года. Соответственно, в это же время стоит ожидат падения рубля.

«В целом, чем дольше Россия сможет сохранять физический объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, при этом удерживая рынок в зоне риска перебоев с поставками, тем позже произойдет ослабление рубля», - сказал аналитик агентству «Прайм».

Ранее в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки и назвал «завиральными» идеи Запада по ограничению поставок российского энергоносителя.