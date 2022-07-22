Политолог рассказал, что будет с Великобританией при избрании Лиз Трасс на пост премьер-министра

Политолог рассказал, что будет с Великобритании при избрании Лиз Трасс на пост премьер-министра Фото: REUTERS

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что при избрании главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страна продолжит курс на укрепление военной мощи.

"Британия уже привыкла к женщинам-премьерам. <...> Думаю, что фигура Лиз Трасс для них предпочтительнее <...> Я от нее не жду каких-то резких поворотов в британской политике по сравнению с тем, что было при Джонсоне. Я думаю, что это будет последовательно-преемственная линия", - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

При Трасс не стоит ждать потепления во взаимоотношениях России и Великобритании, отметил специалист. По его словам, Трасс будет сложным партнером.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы. Трасс подчеркнула, что во время работы была вынуждена постоянно «принимать сложные решения». Министр привела в пример «самые суровые санкции» в отношении России, передает RT.

Главе МИД Великобритании Лиз Трасс прочат пост главы правительства после ухода Бориса Джонсона. Кандидат на его место еще до начала спецоперации прославилась антироссийскими высказываниями, активным продвижением санкций против РФ и незнанием географии, рассказывает телеканал "360".