Трое сирийских военных погибли в результате израильского авиаудара по Дамаску

В Сирии сообщили о гибели троих военнослужащих и ранении семерых после израильского обстрела в ночь на 22 июля. Фото: REUTERS

Трое сирийских военнослужащих убиты в результате воздушной атаки на Дамаск и его окрестности в ночь на 22 июля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

«Три солдата были убиты и еще семеро получили ранения в результате израильской агрессии, направленной против некоторых объектов в окрестностях города Дамаск», - цитирует агентство сообщение военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что ракеты были выпущены со стороны Голан. Три человека погибли, еще семь получили ранения. Также сообщается о «некоторых материальных потерях».

Ранее сообщалось о срабатывании систем ПВО в Дамаске в ночь на 22 июля. Атака была совершена не только на столицу Сирии, но и на ее окрестности, а несколько целей в небе над Дамаском были поражены.

Напомним, 10 июня Сирия приостановила работу аэропорта Дамаска из-за атаки Израиля. Противовоздушная оборона уничтожила большинство ракет.