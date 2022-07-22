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Экономика22 июля 2022 3:10

Производитель сигарет Philip Morris планирует уйти с российского рынка к концу 2022 года

Российский рынок седьмой по величине для этой компании
Мария ПАВЛОВА
Производитель сигарет Philip Morris уходит с российского рынка.

Производитель сигарет Philip Morris уходит с российского рынка.

Фото: REUTERS

Табачный концерт Рhilip Morris International заявил о намерении покинуть российский рынок к концу 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Яцека Ольчака.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России», - заявил представитель американской компании, уточнив, что уход из России будет для компании непростым, так как российский рынок является для нее седьмым по величине.

Представитель компании заявил, что после ухода с российского рынка производитель сигарет предполагает переориентироваться на рынки Азии и Европы и, возможно, пробиться на американский рынок, где сейчас ее продукция не представлена.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие с рынка России иностранные компании хотят вернуться, но на них давят правительства стран Запада.

Ранее об уходе с российского рынка заявила финская компания Nokia.