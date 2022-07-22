Что произошло в ночь на 22 июля 2022 года. Фото: REUTERS

Запуск газопровода «Северный поток-2» станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

Турция сможет извлечь выгоду в случае европейского эмбарго на российский газ. О том, как это можно будет сделать, рассказал турецкий эксперт Левент Йылмаз. Он заявил, что российский газ в Европу сможет продавать Турция.

Табачный концерт Рhilip Morris International заявил о намерении покинуть российский рынок к концу 2022 года.

Не менее десяти человек, ранее судимые за сексуальные преступления против несовершеннолетних, приезжали в Польшу только за первые шесть недель с начала российской спецоперации на Украине. Все эти люди предлагали помощь украинским беженцам, среди которых было несколько тысяч детей без сопровождения родителей.

Уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» рассматривается в закрытом судебном заседании Верховным судом ДНР. Боевики из «Медведей SS» подозреваются в убийстве более ста человека.

Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал цель уничтожения Россией западного оружия на Украине, заявив, что западное оружие на Украине будет уничтожаться, чтобы предотвратить обстрелы жилых кварталов.

В Славянске украинские военные грабили дома мирных жителей, переодевшись в российскую форму. Об этом заявили в Минобороны Российской Федерации.

Трое сирийских военнослужащих убиты и семеро ранены в результате воздушной атаки на Дамаск и его окрестности в ночь на 22 июля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение украинских морских пехотинцев 36-й бригады ВСУ. Военнослужащие рассказывают, как командиры избили их сослуживца, который от побоев умер. Кадыров отметил, что боевой дух украинских военных от таких действий своих же офицеров падает.

Драупади Мурму стала пятнадцатым президентом Индии.