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Общество22 июля 2022 4:26

На новосибирского депутата Пирогову составлен протокол о дискредитации армии России

Женщину ждет суд
Виктор БАЖЕНОВ
Хельга Пирогова Фото: соцсети

Хельга Пирогова Фото: соцсети

На депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову составлен протокол о дискредитации ВС России. Об этом сообщил «КП-Новосибирск».

- Мне вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд, — рассказала Хельга Пирогова в социальных сетях.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить заявление Пироговой о погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ. В СК уточнили, что жалоба на оскорбительный пост в социальных сетях поступила от коллег Пироговой – депутатов из Новосибирской области. После его публикации многие сибирские политики публично осудили действия Пироговой. В их числе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона заявил, что народная избранница позволила себе «совершенно недопустимое» высказывание.