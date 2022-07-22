На новосибирского депутата Пирогову составлен протокол о дискредитации армии России

Хельга Пирогова Фото: соцсети

На депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову составлен протокол о дискредитации ВС России. Об этом сообщил «КП-Новосибирск».

- Мне вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд, — рассказала Хельга Пирогова в социальных сетях.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить заявление Пироговой о погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ. В СК уточнили, что жалоба на оскорбительный пост в социальных сетях поступила от коллег Пироговой – депутатов из Новосибирской области. После его публикации многие сибирские политики публично осудили действия Пироговой. В их числе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона заявил, что народная избранница позволила себе «совершенно недопустимое» высказывание.