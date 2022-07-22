Власти Запорожья заявили, что седьмым пакетом санкций ЕС признал регион частью России

В Запорожье заявили, что ЕС седьмым пакетом санкций признал регион частью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что седьмой пакет санкций ЕС является признанием региона частью России.

В частности, Рогов указал на формулировку «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» в документе, где говорится о введении санкций против него.

- ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области, — написал Рогов у себя в Telegram.

Ранее Рогов сообщил, что предприятия на освобожденной территории Запорожской области принимают участие в программах импортозамещения, тем самым помогая России справиться с влиянием санкций.

До этого он призвал к упразднению государственной границы между регионами юга Украины и Российской Федерацией. Он Рогов сравнил российско-украинскую границу с Берлинской стеной. Член администрации Запорожской области также привел в пример данные, согласно которым, у 60-68% жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. Кроме того, Рогов напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену, став жителями единого государства.