В России предложили сокращать на час рабочую смену в день рождения Фото: Влад КОМЯКОВ

В России предложили сокращать рабочий день для именинников. С инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести новое правило: в день рождения урезать трудовую смену для человека.

Парламентарий ссылается на Трудовой кодекс и отмечает, что в соответствии с этим документом в предпраздничный день рабочая смена сокращается на один час.

В то же время, день рождения это маленький семейный праздник, большинство россиян отмечают его в семейном кругу. А это значит, что человеку нужно подготовиться к приему гостей. Так что подобную льготу можно распространить и на данный день, ведь дополнительное личное время очень нужно в такой ситуации.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство с целью сокращения рабочего времени на один час, - цитирует RT текст обращения.

Ранее студентам, которые решили сдать донорами, предложили давать выходной после процедуры сдачи крови. Сегодня на такие льготы имеют право работающие люди, пишет Life.

Тем временем, тем, кто хочет уйти в отпуск, стоит помнить, что существует ряд правил, согласно которым начисляются отпускные. Работникам следует их знать, чтобы избежать ошибок и недоплат, пишет газета "Известия".