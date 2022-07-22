Депутат Рады предложил воровать газ России из транзитных трубопроводов

На Украине предложил воровать газ России из транзитных трубопроводов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в статье для «Украинской правды» выразил мнение, что стране стоит конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов.

- Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами, — написал парламентарий.

При этом он добавил, что страна должна выполнять свои транзитные обязательства перед партнерами.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества, которое якобы принадлежит бизнесмену из РФ. Уточнялось, что речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общепита. Общая стоимость имущества составляет примерно 13,5 миллиона долларов.

В конце июня суд на Украине наложил арест на имущество российских компаний «Ростех» и «Татнефть» на сумму 4,5 миллиарда гривен (152 миллиона долларов), сообщает офис генерального прокурора республики. Как утверждает ведомство, активы могли использоваться «в подрывной деятельности» против Украины. Часть активов были скрыты в офшорных юрисдикциях, отмечает ведомство.