Центробанк России снизил ключевую ставку до 8%

Банк России снизил ключевую ставку до 8% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 8%. Это следует из пресс-релиза регулятора.

Как говорится в сообщении Банка России, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими. Это способствует замедлению годовой инфляции, пояснил регулятор.

Центробанк подчеркивает, что внешние условия для экономики РФ остаются сложными.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году.

Ранее Центробанк РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить сделки по купле-продажи на российском рынке одной иностранной валюты в обмен на другую, а также поставочные валютные форварды и своп-договоры. Регулятор отмечает, что это данное решение позволит банкам из России лучше удовлетворять спрос российских граждан и компаний «на конкретную иностранную валюту». Кроме того. Центробанк РФ отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на работы и услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности. Данное ограничение действовало с апреля текущего года.