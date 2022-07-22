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Политика22 июля 2022 5:48

Политолог ответил, кто руководит США вместо Байдена

Политолог Марков заявил, что Баден уже не стоит во главе США
Елена АКИМОВА
Политолог ответил, кто руководит США вместо Байдена

Политолог ответил, кто руководит США вместо Байдена

Фото: REUTERS

Состояние Джо Байдена вызывает все больше вопросов у общественности, большинство уверены, что глава США серьезно болен, но есть и те, кто допускают, что его странное поведение связано с хитроумным планом.

Политолог Сергей Марков уверен, что никакой многоходовки ждать не стоит, у Белого дома нет хитроумного плана, а Байден действительно сильно болен и ассоциация президента с постоянными болезнями – это большая слабость.

- У него видимо там уже какая-то стадия деменции, но специалисты говорят, что скорее это болезнь Альцгеймера. Реально он не управляет, не исполняет обязанности президента. От его имени руководит неизвестная группа, - говорит политолог Пятому каналу.

Эксперт отмечает, что эти люди получили власть над крупнейшей державой в мире, но никто их не выбирал. Так что сейчас крайне сложно прогнозировать исход праймериз, на политической арене могут появиться любые фигуры.

- Счастье будет демократов, если выпрыгнет человек типа Барака Обамы, и очень плохо будет, если опять придется ставить нечто вроде Джо Байдена, — отметил эксперт.

Пока же он продолжает стоять во главе государства. А президент США Джо Байден пошутил, что был избран в американский сенат 180 лет назад, пишет газета "Известия".

Тем временем, Белый дом и конгресс США изменили подход к предоставлению помощи Украине, отказавшись от единовременного выделения крупных сумм и перейдя к менее крупным траншам, пишет RT.