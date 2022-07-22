Политолог ответил, кто руководит США вместо Байдена Фото: REUTERS

Состояние Джо Байдена вызывает все больше вопросов у общественности, большинство уверены, что глава США серьезно болен, но есть и те, кто допускают, что его странное поведение связано с хитроумным планом.

Политолог Сергей Марков уверен, что никакой многоходовки ждать не стоит, у Белого дома нет хитроумного плана, а Байден действительно сильно болен и ассоциация президента с постоянными болезнями – это большая слабость.

- У него видимо там уже какая-то стадия деменции, но специалисты говорят, что скорее это болезнь Альцгеймера. Реально он не управляет, не исполняет обязанности президента. От его имени руководит неизвестная группа, - говорит политолог Пятому каналу.

Эксперт отмечает, что эти люди получили власть над крупнейшей державой в мире, но никто их не выбирал. Так что сейчас крайне сложно прогнозировать исход праймериз, на политической арене могут появиться любые фигуры.

- Счастье будет демократов, если выпрыгнет человек типа Барака Обамы, и очень плохо будет, если опять придется ставить нечто вроде Джо Байдена, — отметил эксперт.

Пока же он продолжает стоять во главе государства. А президент США Джо Байден пошутил, что был избран в американский сенат 180 лет назад, пишет газета "Известия".

Тем временем, Белый дом и конгресс США изменили подход к предоставлению помощи Украине, отказавшись от единовременного выделения крупных сумм и перейдя к менее крупным траншам, пишет RT.