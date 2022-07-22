ВСУ обстреляли село Хорошее под Луганском из РСЗО HIMARS

Украина обстреляла село Хорошее в ЛНР из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты по селу Хорошее в ЛНР. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты), — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщили, что в Славянске украинские военные грабили дома мирных жителей, переодевшись в российскую форму. По информации МО, это происходило в рамках подготовки очередной информационной провокации, в ходе которой украинская сторона планирует обвинить российских военных в мародерстве. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев предупредил, что информация о якобы мародерствующих российских военных, которую Киев может распространить в СМИ, является фейком.