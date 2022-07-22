Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлен до 30 июля 2022 Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение о продлении временного ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Данные ограничения будут продлены до 30 июля 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 22 июля.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном сайте ведомства.

В Росавиации также напомнили, что введенные ограничения полетов распространяют на аэропорты Курск, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Геленджик, Воронеж, Белгород, Брянск, Симферополь, Анапа, а также Элиста.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что остальные аэропорты страны работают штатно. Так открытыми аэропортами на юге России в июле 2022 года остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды Ставрополь. Российским авиакомпаниям посоветовали организовать перевозку своих пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи этих аэропортов.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», - говорится в заявлении Росавиации.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022. Позже объявлялось о продлении этого режима.