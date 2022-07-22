Сбербанк исключил влияние новых санкций ЕС на его работу внутри России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкционные ограничения со стороны Европейского союза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделали в пресс-службе банка.

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений», - заявили в банке.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 21 июля, Европейский союз включил Сбербанк в седьмой пакет санкций в отношении. Ранее говорилось о том, что новые ограничительные меры включают заморозку активов банка.

Напомним, еще весной этого года Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а позже санкционные ограничения были введены и со стороны Евросоюза. Введенные санкции предполагают заморозку активов, а также запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из данных стран. Кроме того, 14 июня этого года Сбербанк был отключен от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.