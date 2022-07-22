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Экономика22 июля 2022 6:23

Сбербанк исключил влияние новых санкций ЕС на его работу внутри России

Сбербанк прокомментировал новые санкционные ограничения Европейского союза
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сбербанк исключил влияние новых санкций ЕС на его работу внутри России

Сбербанк исключил влияние новых санкций ЕС на его работу внутри России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкционные ограничения со стороны Европейского союза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделали в пресс-службе банка.

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений», - заявили в банке.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 21 июля, Европейский союз включил Сбербанк в седьмой пакет санкций в отношении. Ранее говорилось о том, что новые ограничительные меры включают заморозку активов банка.

Напомним, еще весной этого года Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а позже санкционные ограничения были введены и со стороны Евросоюза. Введенные санкции предполагают заморозку активов, а также запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из данных стран. Кроме того, 14 июня этого года Сбербанк был отключен от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.