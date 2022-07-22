Названы самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости

Турция, Испания и ОАЭ возглавили рейтинг стран по спросу россиян на зарубежную недвижимость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция, Испания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возглавили рейтинг стран для покупки недвижимости среди россиян. Эти данные приводит в своем исследование компания Tranio - международный брокер недвижимости.

Как передает ТАСС, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия текущего года в целом спрос россиян на иностранную недвижимость увеличился на 61%, а наиболее заметный рост отмечен в Турции, где до февраля этого года жильем интересовались 10% покупателей, а в июне же показатель достиг 25%.

Отмечается, что на фоне санкционных ограничений спрос на объекты в США, Канаде, Швейцарии, Германии и Великобритании упал с 9% в 2021 году до 3% в первой половине 2022 года.

Сообщается также, что российские инвесторы стали рассматривать так называемые комплексные сделки, покупая недвижимость в Турции ради предоставления «золотого паспорта», а позже продолжать инвестирование в других странах. Среди наиболее популярных целей покупок недвижимости также назвали отдых, покупку под аренду или будущий переезд.

Согласно результатам исследования, в программах «золотых паспортов» лидером стала Турция, в то время как для оформления ВНЖ в основном выбирают Грецию, Италию, Португалию, а также Дубай. Недвижимость для отдыха, а также сдачи в аренду чаще приобретают в США, Великобритании, Испании, на Кипре и в Черногории, а также Дубае. Жилье для переезда в будущем чаще рассматривают в Германии.