В ФРГ перечислили три заблуждения Запада о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер перечислил заблуждения политиков Запада о России.

- Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии, — пишет журналист.

Он также усомнился, что Украина сможет «победить» Россию. Он указал на значительное превосходство огневой мощи ВС РФ над ВСУ.

Шустер добавил, что антироссийские санкции дали обратный эффект, и доходы Москвы от энергоресурсов только увеличились.

Ранее французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro выразил мнение, что европейские политики, вводя санкции против России, ведут Запад к гибели. Он выразил возмущение, что власти стран, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили этот вопрос с избирателями и бизнесменами. Повышение цен на энергоресурсы привело к скачку расходов на отопление, транспортные расходы домохозяйств и к их обеднению, а компании продолжают фиксировать падение доходов, отметил Виллен. Банкир добавил, что представителя Центробанка Европы «врут, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики».