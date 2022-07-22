Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России на Дальнем Востоке Фото: REUTERS

Токио обеспокоен ростом числа вооружений, размещаемых Москвой на южных островах Курильской гряды, а также намерено продолжать отслеживать военную активность России на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны «Белая книга обороны Японии».

«Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке», - говорится в докладе военного ведомства, где также отмечается необходимость «отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью».

Среди прочего, в докладе министерства приводится пример размещения береговых ракетных комплексов «Бастион», а также проведения военных учений России в Охотском море. Кроме того, указывается на совместные учения с Китаем, в том числе патрулирование регионов, которые примыкают к территориальной границе Японии.

В докладе снова говорится о том, что японское правительство считает южные острова Курильской гряды своими «исконными территориями».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии в своем докладе обозначило южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную», назвав их своими «северными территориями», а незадолго до этого японские власти приняли решение о возвращении резкой формулировки в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».