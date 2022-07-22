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Политика22 июля 2022 7:04

Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России на Дальнем Востоке

В докладе ведомства снова говорится, что Токио считает южные острова Курильской гряды своими «исконными территориями»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Фото: REUTERS

Токио обеспокоен ростом числа вооружений, размещаемых Москвой на южных островах Курильской гряды, а также намерено продолжать отслеживать военную активность России на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны «Белая книга обороны Японии».

«Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке», - говорится в докладе военного ведомства, где также отмечается необходимость «отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью».

Среди прочего, в докладе министерства приводится пример размещения береговых ракетных комплексов «Бастион», а также проведения военных учений России в Охотском море. Кроме того, указывается на совместные учения с Китаем, в том числе патрулирование регионов, которые примыкают к территориальной границе Японии.

В докладе снова говорится о том, что японское правительство считает южные острова Курильской гряды своими «исконными территориями».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии в своем докладе обозначило южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную», назвав их своими «северными территориями», а незадолго до этого японские власти приняли решение о возвращении резкой формулировки в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».