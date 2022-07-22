Путин подписал указ о выходе из российского гражданства биатлонистки Жураускайте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из российского гражданства биатлонистки Лидии Жураускайте, которая родилась в Мурманске. Соответсвующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», - сказано в документе.

В октябре 2021 года появилось сообщение о том, что биатлонистка решила выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году, а также получила гражданство республики по программе восстановления, поскольку ее прадед был литовцем. Изначально спортсменка планировала сохранить российское гражданство, однако это оказалось невозможным по литовским законам.

Напомним, ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что рассмотрят вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований на ближайшем конгрессе в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября 2022 года.