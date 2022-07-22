Глава МАГАТЭ поддерживает диалог с Россией по ситуации на Украине

Рафаэль Гросси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что поддерживает диалог с Москвой по ситуации на Украине, отметив важность поддерживать диалог с теми, кто имеет контроль над ядерным объектом.

«Поддерживаю диалог с российскими властями. Крайне важно поддерживать открытый диалог с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, выходя за рамки законности», - заявил глава МАГАТЭ в интервью испанской газете Pais, комментируя ситуацию с Атомными электростанциями (АЭС) на Украине.

В июле этого года представители МАГАТЭ сообщили о своем желании посетить Запорожскую АЭС. В ответ местные власти дали разрешение, а Киев выступил против визита.

Напомним, в минувшую среду, 20 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре. По его словам, удар по территории нанесли «три дрона-камикадзе» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он отметил, по предварительным данным, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.