Путин и Лукашенко провели телефонный разговор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утром в пятницу, 22 июля, провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

«Пятничное утро Путина началось с телефонного звонка. Поговорил с Лукашенко», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале Кремля.

Напомним, предыдущий телефонный разговор главы государств совершили 11 июля 2022 года. Как сообщалось, в числе обсуждаемых вопросов Путина и Лукашенко значилась специальная военная операция на Украине, поставки российских энергоносителей в страны Европейского союза, транзит товаров в Калининградскую область, а также вопросы совместной обороны России и Белоруссии.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, Лукашенко сообщил, что рассказал Путину о планах западных стран по нападению на Россию. По его словам, Запад планирует произвести атаку на РФ через Украину и Белоруссию.