Сенатор Ковитиди заявила, что поставки западных истребителей Украине не повлияют на ход спецоперации

В Совфеде РФ заявили, что поставки западных истребителей Украине не повлияют на ход спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Ольга Ковитиди выразила уверенность, что поставки западных истребителей Украине не окажут влияние на ход спецоперации России.

Так она прокомментировала заявление американского генерала Чарльза Брауна, допустившего поставки самолетов Украине.

- Заявление Чарльза Брауна на ход российской спецоперации на Украине никак не повлияет и может быть лишь принято нами к сведению, — цитирует сенатора РИА Новости.

Она отметила, что практически все аэродромы Украины разрушены, поэтому истребителям неоткуда взлетать.

Напомним, власти Великобритании намерены в ближайшее время направить Украине новую партию вооружения, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия. Как передает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Лондон передаст Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 1,6 тысячи единиц противотанкового вооружения. Отмечается, что общая сумма британской помощи Украине с начала спецоперации составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. На сегодняшний день Великобритания предоставила украинской армии почти семь тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин, а также обучает украинских военных, отмечается в сообщении.