В России на 22 июля 2022 выявлено 6 659 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 6 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа. Такие данные в пятницу, 22 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 41 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 4 687 человек, что на 3,5% больше по сравнению с минувшим четвергом, 21 июля. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 167 человек, а это на 2,3% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 22 июля 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в России выросло до 18 517 779. Жертвами инфекцией стало 382 080 человек, а выздоровело 17 929 059 пациентов.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на пятницу, 22 июля 2022 года, 93 300 075жителей страны прошли вакцинацию первым компонентом, а 88 824 119 прошли полную вакцинацию.