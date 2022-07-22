Хабаровский край трудоустроен и образован: как Михаил Дегтярев улучшил жизнь населения

Глава региона заботится о благосостоянии всех жителей края. Фото: правительство Хабаровского края

На недавней пресс-конференции одним из своих ключевых достижений за два года работы на посту губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал выстраивание диалога с населением. Неподдельный интерес к проблемам жителей региона помогает решать не какие-то выдуманные общепринятые сложности, а удовлетворять потребности конкретных людей, проживающих в конкретном субъекте России.

Начав свою работу в 2020 году, главе региона за двухлетний срок удалось добиться больших результатов по созданию комфортных условий для проживания в Хабаровском крае.

О серьезности проблемы безработицы в регионе свидетельствует личная озабоченность вопросом Президента России, который поручил стабилизировать ситуацию на рынке труда. В 2021 году в результате комплекса мер по содействию занятости жителей, работу получили более девяти тысяч человек, что позволило сократить уровень безработицы до 0,8 % к 2022 году.

Ответной мерой на удар по рынку труда, нанесенный пандемией, стала реализация комплекса мероприятий по организации временной занятости с выплатой материальной поддержки. В 2020 году из краевого бюджета на эти цели было выделено более 36 миллионов рублей. 1222 человека вновь смогли вернуться к работе с получением материальной поддержки.

В 2022 году программа «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края» поспособствовала трудоустройству в рамках временной занятости почти 2400 человек. Не менее 1198 человек, чьи профессии и навыки оказались невостребованными, получили возможность профессионального переобучения для приобретения новой квалификации. В общей сложности, финансирование программы обошлось в 354 миллиона рублей.

Активизировалась и работа по поддержке тех, кто отвечает за демографию края. Законодательством региона в 2020 году внесены изменения в определение статуса многодетной семьи, согласно которому детьми теперь считаются люди до 22-летнего возраста, находящемся на очной форме обучения. Это расширило количество семей, получающих поддержку, еще на три тысячи. Семьи, где родились тройни, с 2021 года получают единоразовую выплату в размере семи миллионов рублей. Такая помощь позволила уже двум семьям приобрести вместительное жилье.

Супружеские пары, подающие пример своим долголетием, также не остаются без внимания правительства. Так, по поручению губернатора, пары, прожившие в браке 50 и более лет, награждаются знаком «За супружеское долголетие», а также премией в размере 25 тысяч рублей.

Больше детей требуют, соответственно, больше образовательных учреждений, и край работает в этом направлении. За прошедшие два года было создано около тысячи новых мест в детских садах по всей территории Хабаровского края. В настоящее время ведется строительство пяти садов на 750 мест в Амурском, Ульчском, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.

В период с 2020 года 173 школы получили обновленное оборудование для обучения по современным образовательным программам. Помимо этого, в крае постоянно строят новые образовательные учреждения. К осени 2022 года свои двери откроют новые школы в селах Найхин и Мичуринском. На 2023 год также запланировано открытие учреждения на 1100 учеников в микрорайоне «Строитель». В рамках концессионных соглашений в скором времени новые объекты появятся в микрорайоне «Ореховая сопка» и районе улицы Демьяна Бедного в Хабаровске, а также в центральном округе Комсомольска-на-Амуре и поселке Корфовский.

Все это должно помочь показать достойные результаты на ЕГЭ, ведь теперь, помимо шансов на хорошее будущее, высокие баллы за ЕГЭ поощряются еще и в денежном эквиваленте. С 2020 года лучшие выпускники школ, набравшие 100 и 95 баллов, получают премию имени Гродекова. Размер поощрения – 100 и 50 тысяч рублей соответственно.