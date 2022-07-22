Автомобиль из Оренбурга попал в смертельное ДТП с лосем в Башкортостане

В аварии погиб пассажир авто и сам лось Фото: pixabay.com

В Уфимском районе республики Башкортостан в столкновении легковушки и лося погиб 66-летний пассажир, житель Оренбурга. Об этом сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на отделение ГИБДД Башкортостана.

Сотрудники полиции отмечают, что 21 июля на трассе Р-240 на дорогу выскочил лось. Он перепрыгнул через дорожное ограждение и оказался на дороге. В это время по трассе ехали оренбуржцы на автомобиле Datsun on-DO. Машина и лось врезались друг в друга на дороге. В результате ДТП скончался 66-летний пассажир иномарки. Не выжил и лось. Оба погибли на месте.

Сотрудники «скорой» оказали медпомощь 20-летней девушке из Уфы и 20-летнему оренбуржцу. У обоих диагностировали сотрясение, девушка также ушибла нос. Молодых людей осмотрели и отправили домой.

Третий пострадавший, водитель иномарки, уже в более тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу. Житель Оренбурга получил сотрясение и закрытую травму головы.