Стало известно, как выберут лучшего учителя в 2022 году

В России запустят телешоу "Классная тема" для педагогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стартовал отбор учителей для участия в шоу «Классная тема», в котором отберут самого яркого и современного педагога, способного объяснить сложную тему простым языком. Организаторами шоу стали Минпросвещения РФ, телеканал «Россия 1» и VK. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в министерстве, принять участие в шоу «Классная тема» сможет учитель-предметник из любого российского региона. Преподаватель должен будет рассказать о себе, а также снять видеовизитку, в которой представляет свой предмет, и пройти тест по своему предмету. Уточняется, что участие в шоу будут принимать учителя математики, биологии, географии, химии, физики, истории, а также русского языка и литературы.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу - отличный повод продемонстрировать это и увидеть ... Нашим учителям есть чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что конкурс «Учитель года» будет проходить в новом формате, поручив шире освещать конкурс, а также создать телевизионное шоу, предусмотрев финансирование.