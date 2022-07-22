Google заблокировали в ДНР Фото: REUTERS

Google заблокировали на территории Донецкой народной республики (ДНР). Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал глава республики Денис Пушилин, отметив, что такое решение было принято вслед за блокировкой данной поисковой системы на территории Луганской народной республики (ЛНР).

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы ДНР.

Как отмечается в сообщении, причиной блокировки поисковой системы Google стала «настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что власти Луганской народной республики приняли решение отказаться от использования поисковой системы Google на своей территории.

Напомним, накануне член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что видеохостинг YouTube могут заблокировать в России к осени 2022 года. По его мнению, это может произойти, когда в стране будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.