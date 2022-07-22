Дмитрий Крутой станет послом Белоруссии в России

Послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой станет послом республики в России. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

- Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, — говорится в публикации агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры 11 июля 2022 года. Как сообщает белорусский телеграм-канал «Пул Первого», в числе обсуждаемых вопросов значилась специальная военная операция на Украине, транзит товаров в Калининградскую область, поставки российских энергоносителей в страны Евросоюза, а также вопросы совместной обороны России и Белоруссии. Кроме того, обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве и строительство порта в Белоруссии. Других подробностей диалога не приводится. Отмечалось, что главы государств подтвердили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».