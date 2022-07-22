Бастрыкин поручил возбудить дело против новосибирского депутата Пироговой

Хельга Пирогова Фото: соцсети

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой из-за ее высказываний о ВС России.

Как пишет РИА Новости, решение было принято «по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой».

Депутат сообщала, что ей вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3, после чего отпустили домой.

Ранее Бастрыкин поручил следователям проверить заявление Пироговой о погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ. В СК уточнили, что жалоба на оскорбительный пост в социальных сетях поступила от коллег Пироговой – депутатов из Новосибирской области. После его публикации многие сибирские политики публично осудили действия Пироговой. В их числе и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона заявил, что народная избранница позволила себе «совершенно недопустимое» высказывание.