Губернатор Василий Орлов: «Благодаря крупным инвестпроектам потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области обеспечим на 97%»

Амурская область полностью обеспечит себя молоком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурская область собирается полностью обеспечить внутренний рынок молоком с собственных ферм. Сейчас в регионе при поддержке из областного бюджета реализуется три крупных инвестпроекта в животноводческой отрасли. Два из них – молочные фермы в Тамбовском районе, еще одна - в Ивановском районе.

- Благодаря крупным инвестпроектам, после их выхода на полную мощность, потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области обеспечим на 97%, - сообщил губернатор региона Василий Орлов. - В целом, реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве даёт мультипликативный эффект: она обеспечивает продовольственную безопасность региона, предоставляет жителям качественную местную продукцию, создает новые рабочие места и развивает социальную инфраструктуру сельских территорий. Мы продолжим поддерживать сельхозтоваропроизводителей.

Все три фермы получают из бюджета субсидии на покупку новой техники и скота. Правительство региона также планирует возмещать фермерам процентную ставку по кредитам на строительство. Один из инвестпроектов – хозяйство «Приамурье» в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района – уже работает. Хозяйство даст прирост в 3,2 тысяч тонн молока в год, инвестиции в него составили 472 млн рублей. Два других хозяйства - комплекса на 2400 коров АО «Луч» в Ивановском районе и молочная ферма на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района - сейчас строятся.